Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що не лише Польща, а й вся Європа має різко відреагувати. Однак поки ми цього не спостерігаємо.
Про що свідчить реакція Варшави та НАТО?
Колишній офіцер ПС звернув увагу на те, що вночі Польща підняла в повітря літаки Saab, а НАТО надіслало свій літак дальнього радіолокаційного виявлення. Тобто відбувалась координація командних літаків.
Більшість безпілотників залетіли в країну з боку білоруського кордону, ймовірно, росіяни перевіряли східні фланги Польщі на спроможності відбивати такі атаки.
Хотілось би адекватної реакції з боку країн НАТО та Європи. Не просто посилення польських кордонів щодо повітряного захисту, а й відновлення співпраці "Небесного щита" Європи. Також треба казати про можливість закриття західної частини України європейської сили, щоб розподілити українські ресурси,
– сказав він.
Храпчинський зазначив, що Росія "наривається" і хоче викликати війну всередині Європи. Адже до сьогодні безпілотники залітали не лише до Польщі, а й до країн Балтії, також Росія постійно здійснює провокації.
"Європа фрагментована. Це пов'язано з тим, що вона довгий час розраховувала на допомогу НАТО. Європа має почекати, поки США перенесуть свій контингент та європейський континент. Однак поки Трамп не оцінив для себе ризики щодо війни з Росією", – наголосив колишній офіцер ПС.
Важливо! За повідомленням Reuters, НАТО не вважає, що вторгнення російських безпілотників в Польщу є атакою. Водночас офіційно речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс ще обговорить це питання.
Він додав, що саме Україна має стати головним голосом цієї ситуації – доносити розуміння реальної загрози до Польщі.
Реакції на "Шахеди" Росії в Польщі: основне
- Дональд Туск визнав, що безпілотники, які порушили повітряний простір країни, є російськими. Він наголосив, що перебуває у постійному контакті з Альянсом.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що інцидент є навмисним, а не випадковим. Вона перебуває на зв'язку з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та главою МЗС Польщі Радославом Сікорським.
- Конгресмен з Республіканської партії США Джо Вілсон повідомив, що російські "Шахеди" в Польщі є актом війни. Він закликав Трампа відповісти обов'язковими санкціями проти Росії.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі необхідні дані щодо російського удару. Крім цього, наша країна готова допомогти полякам розбудувати систему оповіщення та захисту.