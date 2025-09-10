Укр Рус
Новини світу "Шахеди" у Польщі: про що свідчить реакція Варшави та НАТО
10 вересня, 12:53
"Шахеди" у Польщі: про що свідчить реакція Варшави та НАТО

Меланія Голембйовська
Основні тези
  • Колишній офіцер Повітряних Сил повідомив, що вночі авіація Польщі та НАТО спільно підняли авіацію для протидії російським "Шахедам".
  • Анатолій Храпчинський припустив, що Європа все ж чекає сигналу та допомоги від США, які поки що не поспішають усвідомлювати ризики з боку Росії.

В ніч на 10 вересня частина російських "Шахедів" порушила повітряний простір Польщі. Так країна-асгресорка намагається розв'язати внутрішній конфлікт у Європі, яка тим часом покдадає надії на НАТО.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що не лише Польща, а й вся Європа має різко відреагувати. Однак поки ми цього не спостерігаємо.

Про що свідчить реакція Варшави та НАТО?

Колишній офіцер ПС звернув увагу на те, що вночі Польща підняла в повітря літаки Saab, а НАТО надіслало свій літак дальнього радіолокаційного виявлення. Тобто відбувалась координація командних літаків. 

Більшість безпілотників залетіли в країну з боку білоруського кордону, ймовірно, росіяни перевіряли східні фланги Польщі на спроможності відбивати такі атаки.

Хотілось би адекватної реакції з боку країн НАТО та Європи. Не просто посилення польських кордонів щодо повітряного захисту, а й відновлення співпраці "Небесного щита" Європи. Також треба казати про можливість закриття західної частини України європейської сили, щоб розподілити українські ресурси, 
– сказав він.

Храпчинський зазначив, що Росія "наривається" і хоче викликати війну всередині Європи. Адже до сьогодні безпілотники залітали не лише до Польщі, а й до країн Балтії, також Росія постійно здійснює провокації.

"Європа фрагментована. Це пов'язано з тим, що вона довгий час розраховувала на допомогу НАТО. Європа має почекати, поки США перенесуть свій контингент та європейський континент. Однак поки Трамп не оцінив для себе ризики щодо війни з Росією", – наголосив колишній офіцер ПС.

Важливо! За повідомленням Reuters, НАТО не вважає, що вторгнення російських безпілотників в Польщу є атакою. Водночас офіційно речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс ще обговорить це питання.

Він додав, що саме Україна має стати головним голосом цієї ситуації – доносити розуміння реальної загрози до Польщі.

Реакції на "Шахеди" Росії в Польщі: основне

  • Дональд Туск визнав, що безпілотники, які порушили повітряний простір країни, є російськими. Він наголосив, що перебуває у постійному контакті з Альянсом.
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що інцидент є навмисним, а не випадковим. Вона перебуває на зв'язку з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та главою МЗС Польщі Радославом Сікорським.
  • Конгресмен з Республіканської партії США Джо Вілсон повідомив, що російські "Шахеди" в Польщі є актом війни. Він закликав Трампа відповісти обов'язковими санкціями проти Росії.
  • Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі необхідні дані щодо російського удару. Крім цього, наша країна готова допомогти полякам розбудувати систему оповіщення та захисту.