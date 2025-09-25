Даже босые и без бронежилетов: офицер НГУ шокировал зверствами в российской армии
- Офицер НГУ Владимир Назаренко утверждает, что российские солдаты подвергаются запугиваниям и физическим наказаниям, а единственным способом сохранить жизнь для них является сдача в плен.
- Российская армия состоит из различных подразделений, некоторые из которых профессионально подготовлены, но в целом солдаты имеют проблемы с поставками пищи и снаряжения.
Кремль вообще не заботится о своих солдатах. Для него это просто один из самых дешевых ресурсов.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. К слову, россияне, которые сдаются в плен, рассказывают, что по 10 дней ничего не ели, ведь из-за проблем с логистикой им практически не поставляли еду и воду.
Читайте также Как российские генералы "кидают" оккупантов на деньги: интервью "Цезаря" из легиона "Свобода России"
Как Кремль относится к своим бойцам?
Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" отметил, что российских солдат "мотивируют" запугиваниями и физическими наказаниями. К тому же известно, что неоднократно происходят расстрелы перед строем.
Это страна рабов. Они рабскими методами гонят в бой своих одноразовых, на скорую руку собранных бездомных. Где-то им повыдавали металлические каски, винтовки и по три патрона, даже без бронежилетов. Более того, замечены даже оккупанты, которые фактически ходят босыми. Им говорят, мол, захотите пить, есть – сами где-то что-то найдете и командование фактически забывает о них,
– сказал Назаренко.
По его словам, один из самых логичных способов для российского солдата спасти свою жизнь – сдаться в плен. Впрочем, ни в коем случае нельзя недооценивать врага. Ведь на линии фронта есть разные подразделения оккупантов. В частности, довольно профессионально подготовленные подразделения пилотов БПЛА, профессионально подготовленные артиллеристы. Россияне также применяют как и одноразовые штурмовые группы, так и более или менее профессионально подготовленные.
Важно! Присоединяйтесь, пожалуйста, к сбору на антишахедные дроны для бригады "Рубеж" НГУ. Цель – 800 тысяч гривен. Ссылка на банку здесь, номер карты банки: 4441 1111 2822 2241.
Подытожим, армия оккупантов – не монолитная, а состоит из различных частей и подразделений, которые применяются по-разному. Но в целом, когда противник пугает новым наступлением, это означает, что они насобирали оккупантов, держат их в ближних и дальних тылах и готовы просто поставлять чуть ли не конвейером.
Это давление не утихает ни на мгновение, то есть ситуация на поле боя всегда остается на максимально напряженном уровне.
Что известно о зверствах Кремля в отношении своих солдат?
На Покровском направлении российские солдаты жалуются на командование, которое отправляет их на "мясные штурмы" без поддержки и вознаграждений, фактически оставив на произвол судьбы.
В России создают отдельные подразделения из инфицированных ВИЧ и гепатитом солдат. Их отправляют на фронт, в частности под Покровск, обозначая специальными повязками. В то же время заболеваемость в российской армии неуклонно растет.
В то же время в России фиксируют значительное сокращение количества подписанных контрактов с армией, что стало минимальным показателем за последние два года. Несмотря на ежемесячный набор не менее 35 тысяч военнослужащих, план мобилизации остается невыполненным.