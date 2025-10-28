Авиаэксперт объяснил, почему активно начали падать российские Ка-52

Российские вертолеты Ка-52 были эффективными во время остановки украинских наступательных операций, но с появлением FPV-дронов их роль на фронте снизилась. Сейчас россияне снова активно используют их для перехвата дронов.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что увеличение количества вылетов приводит к росту неисправностей техники и аварий. А еще вертолеты часто подставляются под удары украинских ЗРК.

Почему вертолеты снова возвращаются на линию фронта?

Дело в том, что на Ка-52 установлены мощные ракеты – "Вихрь-1" и "Вихрь-2" с дальностью до 10 километров. Они практически уничтожали передовые подразделения, которые наступали – и танки, и бронемашины разных типов.

Особенно после появления 15-километровой ракеты ЛМУР. Они удерживали наступательные возможности украинской армии в 2023 году.

Когда появились FPV-дроны и достаточное количество ПЗРК, вертолеты отошли на второй план.

О них на время забыли. Сейчас они снова выходят на линию боевого соприкосновения, прикрываясь погодными условиями – туманом или низкой облачностью, чтобы меньше попадать под удары наших средств поражения,

– отметил Свитан.

Один из бортов недавно упал. В течение ближайших дней после подтверждения, он должен появиться в сводке Генштаба.

Какая слабая сторона этой техники?

Сейчас есть возможность их сбивать. Количество вылетов вертолетов увеличилось именно на линии прикрытия – это связано с попытками перехватить украинские дроны.

Россияне построили эшелонированную ПВО против украинских дронов: первая линия – вертолеты на тактических аэродромах вдоль границы и фронта, вторая – легкомоторная авиация, третья – зенитно-ракетные комплексы объектовой ПВО.

С одной стороны, они попадают под огонь наших ЗРК, а с другой – увеличение количества вертолетных вылетов приводит к пропорциональному росту количества неисправностей техники. Если каждый сотый вертолетный полет аварийный, он может привести к катастрофе,

– подытожил эксперт.

Что еще известно о потерях россиян на фронте?