Авиаэксперт объяснил, почему активно начали падать российские Ка-52
- Российские вертолеты Ка-52 снова активно используются для перехвата украинских дронов.
- Увеличение количества вылетов Ка-52 приводит к росту неисправностей техники и аварий, что делает каждый сотый полет потенциально катастрофическим.
Российские вертолеты Ка-52 были эффективными во время остановки украинских наступательных операций, но с появлением FPV-дронов их роль на фронте снизилась. Сейчас россияне снова активно используют их для перехвата дронов.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что увеличение количества вылетов приводит к росту неисправностей техники и аварий. А еще вертолеты часто подставляются под удары украинских ЗРК.
Почему вертолеты снова возвращаются на линию фронта?
Дело в том, что на Ка-52 установлены мощные ракеты – "Вихрь-1" и "Вихрь-2" с дальностью до 10 километров. Они практически уничтожали передовые подразделения, которые наступали – и танки, и бронемашины разных типов.
Особенно после появления 15-километровой ракеты ЛМУР. Они удерживали наступательные возможности украинской армии в 2023 году.
Когда появились FPV-дроны и достаточное количество ПЗРК, вертолеты отошли на второй план.
О них на время забыли. Сейчас они снова выходят на линию боевого соприкосновения, прикрываясь погодными условиями – туманом или низкой облачностью, чтобы меньше попадать под удары наших средств поражения,
– отметил Свитан.
Один из бортов недавно упал. В течение ближайших дней после подтверждения, он должен появиться в сводке Генштаба.
Какая слабая сторона этой техники?
Сейчас есть возможность их сбивать. Количество вылетов вертолетов увеличилось именно на линии прикрытия – это связано с попытками перехватить украинские дроны.
Россияне построили эшелонированную ПВО против украинских дронов: первая линия – вертолеты на тактических аэродромах вдоль границы и фронта, вторая – легкомоторная авиация, третья – зенитно-ракетные комплексы объектовой ПВО.
С одной стороны, они попадают под огонь наших ЗРК, а с другой – увеличение количества вертолетных вылетов приводит к пропорциональному росту количества неисправностей техники. Если каждый сотый вертолетный полет аварийный, он может привести к катастрофе,
– подытожил эксперт.
Что еще известно о потерях россиян на фронте?
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 137 850 военных, 11 299 танков, 23 508 боевых бронированных машин и тысячи других единиц техники. За последние сутки армия РФ потеряла 1 060 военных, 6 танков, 28 бронемашин и более.
- Удар ВСУ по дамбе в Белгородской области снизил уровень воды на метр, затопил российские позиции и усложнил их логистику.
- Президент Зеленский сообщил о масштабах потерь оккупантов. Россия потеряла сотни тысяч солдат за год.