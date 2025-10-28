Авіаексперт пояснив, чому активно почали падати російські Ка-52
- Російські вертольоти Ка-52 знову активно використовуються для перехоплення українських дронів.
- Збільшення кількості вильотів Ка-52 призводить до зростання несправностей техніки та аварій, що робить кожен сотий політ потенційно катастрофічним.
Російські вертольоти Ка-52 були ефективними під час зупинки українських наступальних операцій, але з появою FPV-дронів їхня роль на фронті знизилася. Зараз росіяни знову активно використовують їх для перехоплення дронів.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що збільшення кількості вильотів призводить до зростання несправностей техніки та аварій. А ще вертольоти часто підставляються під удари українських ЗРК.
Чому вертольоти знову повертаються на лінію фронту?
Річ у тім, що на Ка-52 встановлені потужні ракети – "Вихор-1" та "Вихор-2" з дальністю до 10 кілометрів. Вони практично знищували передові підрозділи, які наступали – і танки, і бронемашини різних типів.
Особливо після появи 15-кілометрової ракети ЛМУР. Вони утримували наступальні можливості українського війська у 2023 році.
Коли з'явилися FPV-дрони та достатня кількість ПЗРК, вертольоти відійшли на другий план.
Про них на певний час забули. Зараз вони знову виходять на лінію бойового зіткнення, прикриваючись погодними умовами – туманом або низькою хмарністю, щоб менше потрапляти під удари наших засобів ураження,
– зазначив Світан.
Один із бортів нещодавно впав. Протягом найближчих днів після підтвердження, він має з'явитися у зведенні Генштабу.
Яка слабка сторона цієї техніки?
Наразі є можливість їх збивати. Кількість вильотів вертольотів збільшилася саме на лінії прикриття – це пов'язано зі спробами перехопити українські дрони.
Росіяни побудували ешелоновану ППО проти українських дронів: перша лінія – вертольоти на тактичних аеродромах вздовж кордону та фронту, друга – легкомоторна авіація, третя – зенітно-ракетні комплекси об'єктової ППО.
З одного боку, вони потрапляють під вогонь наших ЗРК, а з іншого – збільшення кількості вертолітних вильотів призводить до пропорційного зростання кількості несправностей техніки. Якщо кожен сотий вертолітний політ аварійний, він може призвести до катастрофи,
– підсумував експерт.
Що ще відомо про втрати росіян на фронті?
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 137 850 військових, 11 299 танків, 23 508 бойових броньованих машин та тисячі інших одиниць техніки. За останню добу армія РФ втратила 1 060 військових, 6 танків, 28 бронемашин і більше.
- Удар ЗСУ по дамбі в Бєлгородській області знизив рівень води на метр, затопив російські позиції та ускладнив їхню логістику.
- Президент Зеленський повідомив про масштаби втрат окупантів. Росія втратила сотні тисяч солдатів за рік.