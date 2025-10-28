Загалом з 24 лютого 2022 року втрати противника складають понад мільйон осіб особового складу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 28 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • Особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб,
  • танків – 11 299 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 508 (+28);
  • артилерійських систем – 34 044 (+8);
  • РСЗВ – 1 529 (+2);
  • засобів ППО – 1 230 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108);
  • крилатих ракет – 3 880 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 786 (+131);
  • спеціальної техніки – 3 984 (+3).


Втрати ворога на 28 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Президент Володимир Зеленський зазначав, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані глава держави отримав від українських генералів, про що йдеться в матеріалі Axios.

  • До слова, втрати російських загарбників за 26 жовтня склали 800 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 547 безпілотних літальних апаратів та 138 одиниць автомобільної техніки окупантів.

  • Нагадаємо, що Сили оборони зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку. Військові вказували, що "росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул". Вони підкреслили, що внаслідок дій ЗСУ було знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього.

  • В неділю, 26 жовтня, стало відомо, що спецпідрозділ ГУР МО України "Примари", використавши безпілотники, атакували 3 радіолокаційні станції ворога та десантний катер окупантів у тимчасово окупованому Криму. Під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", РЛС П-18 "Тєрєк", РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" та десантний катер "БК-16".