Загалом з 24 лютого 2022 року втрати противника складають понад мільйон осіб особового складу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 28 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- Особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб,
- танків – 11 299 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 508 (+28);
- артилерійських систем – 34 044 (+8);
- РСЗВ – 1 529 (+2);
- засобів ППО – 1 230 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108);
- крилатих ракет – 3 880 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 786 (+131);
- спеціальної техніки – 3 984 (+3).
Втрати ворога на 28 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Президент Володимир Зеленський зазначав, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані глава держави отримав від українських генералів, про що йдеться в матеріалі Axios.
До слова, втрати російських загарбників за 26 жовтня склали 800 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 547 безпілотних літальних апаратів та 138 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Нагадаємо, що Сили оборони зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку. Військові вказували, що "росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул". Вони підкреслили, що внаслідок дій ЗСУ було знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього.
В неділю, 26 жовтня, стало відомо, що спецпідрозділ ГУР МО України "Примари", використавши безпілотники, атакували 3 радіолокаційні станції ворога та десантний катер окупантів у тимчасово окупованому Криму. Під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", РЛС П-18 "Тєрєк", РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" та десантний катер "БК-16".