Всего с 24 февраля 2022 года потери противника составляют более миллиона человек личного состава. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 28 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

Личного состава – около 1 137 850 (+1 060) человек,

танков – 11 299 (+6);

боевых бронированных машин – 23 508 (+28);

артиллерийских систем – 34 044 (+8);

РСЗО – 1 529 (+2);

средств ПВО – 1 230 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 75 054 (+108);

крылатых ракет – 3 880 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 65 786 (+131);

специальной техники – 3 984 (+3).



Потери врага на 28 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

