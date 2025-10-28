Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що збільшення кількості вильотів призводить до зростання несправностей техніки та аварій. А ще вертольоти часто підставляються під удари українських ЗРК.

Чому вертольоти знову повертаються на лінію фронту?

Річ у тім, що на Ка-52 встановлені потужні ракети – "Вихор-1" та "Вихор-2" з дальністю до 10 кілометрів. Вони практично знищували передові підрозділи, які наступали – і танки, і бронемашини різних типів.

Особливо після появи 15-кілометрової ракети ЛМУР. Вони утримували наступальні можливості українського війська у 2023 році.

Коли з'явилися FPV-дрони та достатня кількість ПЗРК, вертольоти відійшли на другий план.

Про них на певний час забули. Зараз вони знову виходять на лінію бойового зіткнення, прикриваючись погодними умовами – туманом або низькою хмарністю, щоб менше потрапляти під удари наших засобів ураження,

– зазначив Світан.

Один із бортів нещодавно впав. Протягом найближчих днів після підтвердження, він має з'явитися у зведенні Генштабу.

Яка слабка сторона цієї техніки?

Наразі є можливість їх збивати. Кількість вильотів вертольотів збільшилася саме на лінії прикриття – це пов'язано зі спробами перехопити українські дрони.

Росіяни побудували ешелоновану ППО проти українських дронів: перша лінія – вертольоти на тактичних аеродромах вздовж кордону та фронту, друга – легкомоторна авіація, третя – зенітно-ракетні комплекси об'єктової ППО.

З одного боку, вони потрапляють під вогонь наших ЗРК, а з іншого – збільшення кількості вертолітних вильотів призводить до пропорційного зростання кількості несправностей техніки. Якщо кожен сотий вертолітний політ аварійний, він може призвести до катастрофи,

– підсумував експерт.

