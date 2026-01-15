Серую зону контролируют по метрам: как изменился фронт за последние дни

В Сумской области и Купянском направлении ВСУ удалось затормозить продвижение россиян. Сейчас бои идут за отдельные метры серой зоны без серьезных прорывов, хотя противник продолжает накапливать силы.

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что самая тяжелая ситуация на Покровско-Мирноградском направлении, где россияне пытаются парализовать украинскую логистику.

Как ВСУ сдерживают наступление врага на фронте?

В Сумской области идут локальные бои с переходом отдельных участков в серую зону в пределах сотен метров, однако говорить о серьезном прорыве противника речь не идет.

Россияне перебросили основные силы из Сумской области на Покровско-Мирноградское направление, оставив там менее подготовленные части, хотя морские пехотинцы и десантники продолжают наступательные действия. Мы также были вынуждены оттянуть часть резервов после стабилизации ситуации и перебросить их в Покровск,

– отметил Жмайло.

К югу от Волчанска село Кирпичное перешло в серую зону, где идут тяжелые бои. Россияне используют погодные условия для инфильтрации. Они пытаются проникнуть в тыл украинских позиций и прятаться в подвалах и посадках, чтобы накопиться и нарушить логистику наших подразделений. Однако ВСУ противодействуют этому с помощью боевых дронов-бомбардировщиков и наземных роботизированных комплексов.

К северу от Купянска россияне продолжают накопление сил – они имеют задачу вернуть город, поскольку его потеря стала серьезным ударом для российской пропаганды и лично для Путина. Однако достаточных сил для контрнаступления у них пока нет.

На Лиманском направлении, в частности у Ямполя, противник имел незначительные продвижения, но линия соприкосновения стабилизировалась. В Часовом Яру россияне активизировались и пытаются вытеснить ВСУ из западной части города, о чем сообщает 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Удастся ли россиянам прорвать украинскую оборону?

"Им критически важно приблизиться к нашему поясу укреплений от Святогорска до Константиновки, чтобы постепенно уничтожать украинскую логистику. Именно поэтому они так настойчиво рвутся вперед. Россияне понимают, что там есть мощные оборонительные сооружения – информация об их развитии есть в открытом доступе", – объяснил Жмайло.

На юго-востоке Константиновки единичные группы пересекли городскую границу, но более глубокой инфильтрации нет.

Самая тяжелая ситуация складывается на Покровском направлении, где Силы обороны удерживают отдельные сектора. Поскольку ВСУ продолжают удерживать позиции в северной части города к северу от железной дороги, и противник не смог взять их в лоб, россияне пытаются создать "клещи" с северо-западного направления, чтобы еще больше усложнить работу ВСУ.

Россияне несколько затихли, но сейчас концентрируют огонь управляемых авиабомб и артиллерии на западной части Гуляйполя, пытаясь отсечь украинских защитников от логистических путей и таким образом блокировать их. Ситуация на линии соприкосновения остается тяжелой,

– подчеркнул Жмайло.

Что еще известно о ситуации на фронте?