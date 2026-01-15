Сіру зону контролюють по метрах: як змінився фронт за останні дні

На Сумщині та Куп'янському напрямку ЗСУ вдалося загальмувати просування росіян. Наразі бої точаться за окремі метри сірої зони без серйозних проривів, хоча противник продовжує накопичувати сили.

Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що найважча ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку, де росіяни намагаються паралізувати українську логістику.

Як ЗСУ стримують наступ ворога на фронті?

На Сумщині точаться локальні бої з переходом окремих ділянок у сіру зону в межах сотень метрів, однак про серйозний прорив противника не йдеться.

Росіяни перекинули основні сили із Сумщини на Покровсько-Мирноградський напрямок, залишивши там менш підготовлені частини, хоча морські піхотинці та десантники продовжують наступальні дії. Ми також були змушені відтягнути частину резервів після стабілізації ситуації та перекинути їх до Покровська,

– зазначив Жмайло.

На південь від Вовчанська село Цегельне перейшло в сіру зону, де точаться важкі бої. Росіяни використовують погодні умови для інфільтрації й намагаються проникнути в тил українських позицій і ховатися в підвалах та посадках. Проте ЗСУ протидіють цьому за допомогою бойових дронів-бомбардувальників та наземних роботизованих комплексів.

На північ від Куп'янська росіяни продовжують накопичення сил – вони мають завдання повернути місто, оскільки його втрата стала серйозним ударом для російської пропаганди та особисто для Путіна. Проте достатніх сил для контрнаступу у них поки немає.

На Лиманському напрямку, зокрема біля Ямполя, противник мав незначні просування, але лінія зіткнення стабілізувалася. У Часовому Яру росіяни активізувалися і намагаються витіснити ЗСУ із західної частини міста, про що повідомляє 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила.

Чи вдасться росіянам прорвати українську оборону?

"Їм критично важливо наблизитися до нашого поясу укріплень від Святогірська до Костянтинівки, щоб поступово знищувати українську логістику. Саме тому вони так наполегливо рвуться вперед. Росіяни розуміють, що там є потужні оборонні споруди – інформація про їхню розбудову є у відкритому доступі", – пояснив Жмайло.

На південному сході Костянтинівки поодинокі групи перетнули міську межу, але глибшої інфільтрації немає.

Найважча ситуація складається на Покровському напрямку, де Сили оборони утримують окремі сектори. Оскільки ЗСУ продовжують утримувати позиції в північній частині міста на північ від залізниці, і противник не зміг взяти їх в лоб, росіяни намагаються створити "кліщі" з північно-західного напрямку, щоб ще більше ускладнити роботу ЗСУ.

Росіяни дещо затихли, але зараз концентрують вогонь керованих авіабомб та артилерії на західній частині Гуляйполя, намагаючись відсікти українських оборонців від логістичних шляхів і таким чином блокувати їх. Ситуація на лінії зіткнення залишається важкою,

– підкреслив Жмайло.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?