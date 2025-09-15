В воздушном пространстве Румынии 13 сентября в течение часа летал российский беспилотник. Страна подняла в небо F-16 для противодействия, но не сбила его. Возможно, румыны побоялись дать решительный ответ на действия россиян.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, обратив внимание на важную деталь относительно того, где именно летал этот БпЛА.

Смотрите также Безрассудная эскалация, – в ЕС резко отреагировали на российский дрон в Румынии

На чем румыны должны сосредоточить внимание?

Румыния, как отметил политолог, недостаточно уделила внимания тому, что логистическая инфраструктура в приграничье с Украиной, которую разведывал российский дрон, приносит этой стране огромные деньги.

"Румыния благодаря украинскому экспорту зерновых зарабатывает большой процент своего госбюджета. Это их рабочие места, налоги, экономика. Если они уже на это не хотят сами обращать внимание, банально боясь решительного ответа россиянам, тогда действительно будут большие проблемы", – озвучил Буряченко.

Российский дрон в Румынии: что известно?