Политолог назвал ошибку, которую допустила Румыния не сбив российский дрон
- Российский дрон в течение часа летал на территории Румынии, но не был сбит, вероятно, из-за опасений страны решительно реагировать на поступки России.
- Политолог Алексей Буряченко отметил, что Румыния должна уделить больше внимания защите своей логистической инфраструктуры, которая является важной для экономики этой страны.
В воздушном пространстве Румынии 13 сентября в течение часа летал российский беспилотник. Страна подняла в небо F-16 для противодействия, но не сбила его. Возможно, румыны побоялись дать решительный ответ на действия россиян.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, обратив внимание на важную деталь относительно того, где именно летал этот БпЛА.
На чем румыны должны сосредоточить внимание?
Румыния, как отметил политолог, недостаточно уделила внимания тому, что логистическая инфраструктура в приграничье с Украиной, которую разведывал российский дрон, приносит этой стране огромные деньги.
"Румыния благодаря украинскому экспорту зерновых зарабатывает большой процент своего госбюджета. Это их рабочие места, налоги, экономика. Если они уже на это не хотят сами обращать внимание, банально боясь решительного ответа россиянам, тогда действительно будут большие проблемы", – озвучил Буряченко.
Российский дрон в Румынии: что известно?
13 сентября румынам, проживающим в северной части уезда Тулча, поступили сообщения об угрозе падения объектов с неба. Это произошло после того, как в воздушном пространстве страны зафиксировали беспилотник.
Впоследствии президент Украины заявил, что этот дрон находился в небе Румынии ориентировочно 50 минут. Зеленский рассказал, что БпЛА залетел вглубь на 10 километров. Он отметил, что россияне просчитывают маршруты и целенаправленно направляют свои дроны, поэтому исключает вероятность того, что это была случайность.
Глава Минобороны Румынии Йонуц Моштяну заявил, что для сбивания дрона привлекли самолеты F-16, однако не сбили его из-за того, что он летел низко, а потом изменил траекторию полета и направился на территорию Украины.