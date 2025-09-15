У повітряному просторі Румунії 13 вересня протягом години літав російський безпілотник. Країна підняла в небо F-16 для протидії, але не збила його. Можливо, румуни побоялися дати рішучу відповідь на дії росіян.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, звернувши увагу на важливу деталь стосовно того, де саме літав цей БпЛА.

На чому румуни мають зосередити увагу?

Румунія, як наголосив політолог, недостатньо приділила уваги тому, що логістична інфраструктура в прикордонні з Україною, яку розвідував російський дрон, приносить цій країні величезні гроші.

"Румунія завдяки українському експорту зернових заробляє великий відсоток свого держбюджету. Це їхні робочі місця, податки, економіка. Якщо вони вже на це не хочуть самі звертати увагу, банально боючись рішучої відповіді росіянам, тоді дійсно будуть великі проблеми", – озвучив Буряченко.

Російський дрон в Румунії: що відомо?