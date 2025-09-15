Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, звернувши увагу на важливу деталь стосовно того, де саме літав цей БпЛА.
На чому румуни мають зосередити увагу?
Румунія, як наголосив політолог, недостатньо приділила уваги тому, що логістична інфраструктура в прикордонні з Україною, яку розвідував російський дрон, приносить цій країні величезні гроші.
"Румунія завдяки українському експорту зернових заробляє великий відсоток свого держбюджету. Це їхні робочі місця, податки, економіка. Якщо вони вже на це не хочуть самі звертати увагу, банально боючись рішучої відповіді росіянам, тоді дійсно будуть великі проблеми", – озвучив Буряченко.
Російський дрон в Румунії: що відомо?
13 вересня румунам, які проживають у північній частині повіту Тулча, надійшли повідомлення про загрозу падіння об'єктів з неба. Це сталося після того, як в повітряному просторі країни зафіксували безпілотник.
Згодом президент України заявив, що цей дрон перебував у небі Румунії орієнтовно 50 хвилин. Зеленський розповів, що БпЛА залетів вглиб на 10 кілометрів. Він наголосив, що росіяни прораховують маршрути й цілеспрямовано скеровують свої дрони, тож виключає ймовірність того, що це була випадковість.
Очільник Міноборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що для збиття дрона залучили літаки F-16, проте не збили його через те, що він летів низько, а потім змінив траєкторію польоту й попрямував на територію України.