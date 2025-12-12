Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета Ан-26.

Утром 12 декабря в Генеральном штабе официально подтвердили информацию поражения вражеского военно-транспортного самолета. Речь идет о российском Ан-26, который уничтожили за прошедшие сутки.

Соответствующая информация есть в ежедневном отчете Генштаба ВСУ, передает 24 Канал.

Смотрите также Более года считался пропавшим без вести: подтверждена гибель Героя со Львовщины

Что известно об уничтожении самолета страны-агрессора?

Количество уничтоженных самолетов оккупантов увеличилось, согласно последнему отчету от Генштаба. Так, сообщения о "хлопке" в Крыму, состоявшейся накануне, подтверждаются эффективными результатами действий ВСУ.



Потери россиян, среди которых самолет / Инфографика Генштаба

Заметим, что вечером 11 декабря, пропагандисты информировали о погибших и раненых среди российских военных после атаки на аэродром "Кача".

К слову, по данным открытых источников, аэродром Кача используется российскими оккупантами как база для авиации, вертолетов и БпЛА, в частности 318-го отдельного смешанного авиаполка с Ан-26, Бе-12 и Ка-27. С этого аэродрома враг запускает дроны по южным регионам Украины.

Удар по военной технике врага подтвердили и агенты движения сопротивления "Атеш". Они утверждают, что помогли ВСУ провести операцию. Кроме того, партизаны сообщали, что украинские дроны готовились атаковать военные объекты в Севастополе и на аэродроме Кача.

Интересно! По данным Генштаба, за время полномасштабной войны кремлевская армия потеряла уже 432 самолета.

Другие "несчастные случаи" для авиации противника