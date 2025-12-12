Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського літака Ан-26
Вранці 12 грудня у Генеральному штабі офіційно підтвердили інформацію ураження ворожого військово-транспортного літака. Йдеться про російський Ан-26, який знищили минулої доби.
Відповідна інформація є в щоденному звіті Генштабу ЗСУ, передає 24 Канал.
Що відомо про знищення літака країни-агресорки?
Кількість знищених літаків окупантів збільшилася, згідно з останнім звітом від Генштабу. Так, повідомлення про "бавовну" у Криму, що відбулася напередодні, підтверджуються ефективними результатами дій ЗСУ.
Втрати росіян, серед яких літак / Інфографіка Генштабу
Зауважимо, що надвечір 11 грудня, пропагандисти інформували про загиблих і поранених серед російських військових після атаки на аеродром "Кача".
До слова, за даними відкритих джерел, аеродром Кача використовується російськими окупантами як база для авіації, вертольотів і БпЛА, зокрема 318-го окремого змішаного авіаполку з Ан‑26, Бе‑12 та Ка‑27. З цього аеродрому ворог запускає дрони по південних регіонах України.
Удар по військовій техніці ворога підтвердили й агенти руху опору "Атеш". Вони стверджують, що допомогли ЗСУ провести операцію. Крім того, партизани повідомляли, що українські дрони готувалися атакувати військові об’єкти у Севастополі та на аеродромі Кача.
Цікаво! За даними Генштабу, за час повномасштабної війни кремлівська армія втратила вже 432 літаки.
Інші "нещасні випадки" для авіації противника
9 грудня в Іванівській області Росії розбився військовий літак Ан-22 під час планового обльоту після ремонту. Уламки знайшли в Уводському водосховищі, усі семеро членів екіпажу загинули.
Втрат росіянам продовжують завдавати українські військові. Так, 4 грудня 2025 року на аеродромі Кача в окупованому Криму спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив російський МіГ-29.
До того ж у Судані неподалік Порт-Судана розбився російський Іл-76 через технічну несправність при посадці, усі члени екіпажу загинули.