12 грудня, 08:53
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського літака Ан-26

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського літака Ан-26.
  • Його уразили минулої доби в Криму.

Вранці 12 грудня у Генеральному штабі офіційно підтвердили інформацію ураження ворожого військово-транспортного літака. Йдеться про російський Ан-26, який знищили минулої доби.

Відповідна інформація є в щоденному звіті Генштабу ЗСУ, передає 24 Канал.

Що відомо про знищення літака країни-агресорки?

Кількість знищених літаків окупантів збільшилася, згідно з останнім звітом від Генштабу. Так, повідомлення про "бавовну" у Криму, що відбулася напередодні, підтверджуються ефективними результатами дій ЗСУ.


Втрати росіян, серед яких літак / Інфографіка Генштабу

Зауважимо, що надвечір 11 грудня, пропагандисти інформували про загиблих і поранених серед російських військових після атаки на аеродром "Кача".

До слова, за даними відкритих джерел, аеродром Кача використовується російськими окупантами як база для авіації, вертольотів і БпЛА, зокрема 318-го окремого змішаного авіаполку з Ан‑26, Бе‑12 та Ка‑27. З цього аеродрому ворог запускає дрони по південних регіонах України.

Удар по військовій техніці ворога підтвердили й агенти руху опору "Атеш". Вони стверджують, що допомогли ЗСУ провести операцію. Крім того, партизани повідомляли, що українські дрони готувалися атакувати військові об’єкти у Севастополі та на аеродромі Кача.

Цікаво! За даними Генштабу, за час повномасштабної війни кремлівська армія втратила вже 432 літаки.

Інші "нещасні випадки" для авіації противника

  • 9 грудня в Іванівській області Росії розбився військовий літак Ан-22 під час планового обльоту після ремонту. Уламки знайшли в Уводському водосховищі, усі семеро членів екіпажу загинули. 

  • Втрат росіянам продовжують завдавати українські військові. Так, 4 грудня 2025 року на аеродромі Кача в окупованому Криму спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив російський МіГ-29.

  • До того ж у Судані неподалік Порт-Судана розбився російський Іл-76 через технічну несправність при посадці, усі члени екіпажу загинули.