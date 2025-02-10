Оккупант более года держал в неволе и насиловал 21-летнюю украинку: как потерпевшая сбежала из Белгорода

Оккупант в 2022 году насильно вывез 21-летнюю девушку из села Изюмского района в Белгород, где более года держал в неволе и насиловал. Потерпевшей угрожали расстрелом ее семьи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора. Перед депортацией россиянин уже дважды насиловал девушку в родном селе Харьковской области.

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Кем оказался подозреваемый

Мужчине уже сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, а также в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Им оказался Вячеслав Дубенко, военнослужащий 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа вооруженных сил государства-агрессора.

Вместе с сообщниками он заставил девушку пройти паспортный контроль на пограничном пункте пропуска "Вериговка" Валуйского района Белгородской области. Затем Дубенко привез девушку в квартиру в Белгороде, где удерживал против ее воли, насиловал и систематически избивал.

Чтобы девушка не убежала, окна и балкон были обустроены железными решетками, входная дверь всегда закрыта на замок. Систематическое избиение, психологические страдания, незаконное содержание и сексуальное рабство подтолкнули девушку к попытке самоубийства: потерпевшая выпила борную кислоту,

– говорится в сообщении.

Из-за этого оккупант отвез пострадавшую в больницу, там ей оказали медицинскую помощь, но в историю девушки "не поверили или не захотели верить". Поэтому вскоре пациентку отправили обратно.

Как девушке удалось спастись

Спастись девушке удалось лишь чудом. Ее мучитель оказался дезертиром. Военный-контрактник, он самовольно оставил часть, за это его задержали,

– написал начальник следственного управления Харьковской областной полиции Сергей Болвинов.

После этого пострадавшая смогла связаться с родными. Сейчас она находится в Украине, где с ней работали врачи и психологи.

В материале ТСН сообщают, что в родном селе девушки и ее родителей уже нет. "Не исключается, что ее родители на западе Украины. Относительно девушки могу сказать, что нам ее местонахождение не известно. О ее брате известно, что он защищает Украину", – говорят в местной власти.