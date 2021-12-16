Россию не упомянули: саммит Восточного партнерства призвал разрешить конфликты в регионе

Саммит Восточного партнерства в декларации 15 декабря призвал разрешить конфликты в регионе. Однако не упомянул Россию, которая на самом деле источником этих конфликтов и является.

В документе говорится, что Европейский Союз озабочен напряженностью в регионе Восточного партнерства. И призывает к ее снятию путём мирного урегулирования.

В этот же день Зеленский встретился с лидерами государств ЕС: о чем договорились

У декларации Восточного партнерства нет упоминания о России

На сайте Совета Европейского Союза 15 декабря была опубликована декларация Восточного партнерства, саммит которого проходит в Бельгии в Брюсселе.

Самое примечательное, что в документе говорится о дестабилизации в регионе, однако нет упоминания об источнике этой дестабилизации – России.

Мы были и являемся глубоко обеспокоенными устойчивой дестабилизацией и нарушениями принципов международного права во многих частях региона Восточного партнерства, которые создают угрозу миру, безопасности и стабильности. Мы призываем к возобновлению усилий по содействию мирному разрешению неурегулированных конфликтов,

– говорится в декларации.

В документе есть акценты на построении добрососедских отношений в регионе, потребности в экономическом, социальном развитии. Также там положительно оценили активизацию участия ЕС в процессе предотвращения конфликтов и переговорных процессах.

Кратко о декабрьском саммите Восточного партнерства 2021 года

Саммит Восточного партнерства начался в Бельгии 15 декабря. Участие в нем принимают Президент Украины Владимир Зеленский, лидеры других стран партнерства и стран-членов ЕС, а также главы Евросовета и Еврокомиссии.

Владимир Зеленский уже встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В Украине ожидали, что саммит Восточного партнерства осудит дестабилизирующую политику Кремля, и что Евросоюз еще раз подтвердит свою солидарность с Украиной.

Прилет Зеленского на саммит Восточного партнерства: смотрите видео

Восточное партнерство – это начатая в 2009 году внешнеполитическая инициатива ЕС и его 6 восточных соседей (Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина).