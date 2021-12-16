Росію не згадали: саміт Східного партнерства закликав розв'язати конфлікти у регіоні

Саміт Східного партнерства у декларації 15 грудня закликав розвязати конфлікти у регіоні. А проте не згадав Росію, яка насправді джерелом цих конфліктів і є.

У документі мовиться, що Європейський Союз стурбований напруженістю у регіоні Східного партнерства. І закликає до її зняття шляхом мирного врегулювання.

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У декларації Східного партнерства немає згадки про Росію

На сайті Ради Європейського Союзу 15 грудня опублікували декларацію Східного партнерства, саміт якого відбувається у Бельгії в Брюсселі.

Найпримітніше, що у документі мовиться про дестабілізацію в регіоні, а проте немає згадки про джерело цієї дестабілізації – Росію.

Ми були та є глибоко стурбованими стійкою дестабілізацією і порушеннями принципів міжнародного права у багатьох частинах регіону Східного партнерства, які створюють загрозу миру, безпеці й стабільності. Ми закликаємо до відновлення зусиль зі сприяння мирному розвязанню неврегульованих конфліктів,

– мовиться у декларації.

У документі ще є акценти на побудові добросусідських відносин в регіоні, потребі в економічному, соціальному розвитку. Також там позитивно оцінили активізацію участі ЄС у процесі запобігання конфліктів та переговорних процесах.

Коротко про грудневий саміт Східного партнерства 2021 року

Саміт Східного партнерства почався у Бельгії 15 грудня. Участь у ньому беруть Президент України Володимир Зеленський, лідери інших країн партнерства та країн-членів ЄС, а також очільники Євроради та Єврокомісії.

Володимир Зеленський вже зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

В Україні очікували, що саміт Східного партнерства засудить дестабілізуючу політику Кремля, і що Євросоюз ще раз підтвердить свою солідарність з Україною.

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Східне партнерство – це започаткована 2009 року зовнішньополітична ініціатива ЄС та його 6 східних сусідів (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови й України).