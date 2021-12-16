У документі мовиться, що Європейський Союз стурбований напруженістю у регіоні Східного партнерства. І закликає до її зняття шляхом мирного врегулювання.

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У декларації Східного партнерства немає згадки про Росію

На сайті Ради Європейського Союзу 15 грудня опублікували декларацію Східного партнерства, саміт якого відбувається у Бельгії в Брюсселі.

Найпримітніше, що у документі мовиться про дестабілізацію в регіоні, а проте немає згадки про джерело цієї дестабілізації – Росію.

Ми були та є глибоко стурбованими стійкою дестабілізацією і порушеннями принципів міжнародного права у багатьох частинах регіону Східного партнерства, які створюють загрозу миру, безпеці й стабільності. Ми закликаємо до відновлення зусиль зі сприяння мирному розвязанню неврегульованих конфліктів,
– мовиться у декларації.

У документі ще є акценти на побудові добросусідських відносин в регіоні, потребі в економічному, соціальному розвитку. Також там позитивно оцінили активізацію участі ЄС у процесі запобігання конфліктів та переговорних процесах.

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