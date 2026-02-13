Экс-заместителя главы ОП Шурму и его брата объявили в розыск

Бывшего заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурму и его брата объявили в розыск. НАБУ и САП подозревают их в хищении средств по "зеленому" тарифу на ВОТ Запорожской области.

Информация о розыске Ростислава Шурмы и его брата появилась на сайте МВД.

Что известно о деле Ростислава Шурмы?

21 НАБУ и САП разоблачили преступную группу на хищении средств по "зеленому" тарифу на ВОТ Запорожской области.

Всего в деле фигурируют 9 человек, среди них – экс-заместитель председателя Офиса Президента Ростислав Шурма и его брат Олег.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 миллиона гривен.

Как установило следствие, еще в 2019 – 2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета (еще до назначения на должность в ОП), его родной брат и доверенное лицо установили контроль над группой предприятий, производивших электроэнергию на солнечных электростанциях, расположенных в Васильевском районе Запорожской области.

После оккупации части региона солнечные электростанции потеряли связь с энергосистемой Украины. Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым компании продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее выплаты по "зеленому" тарифу.

Обоим братьям объявили подозрения в растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в отмывании незаконного имущества.