Ексзаступника голови ОП Шурму та його брата оголосили в розшук
- Колишнього заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурму та його брата підозрюють у розкраданні коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запорізької області на суму 141,3 мільйона гривень.
- Обох братів оголосили у розшук.
Колишнього заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурму та його брата оголосили в розшук. НАБУ та САП підрозрюють їх у розкраданні коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запорізької області.
Інформація про розшук Ростислава Шурму та його брата з'явилася на сайті МВС.
Що відомо про справу Ростислава Шурми?
21 НАБУ та САП викрили злочинну групу на розкраданні коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запорізької області.
Загалом у справі фігурують 9 осіб, серед них – ексзаступник голови Офісу президента та його брат Олег.
Загальна сума завданих державі збитків становить 141,3 мільйона гривень.
Як встановило слідство, ще у 2019 – 2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради (ще до призначення на посаду в ОП), його рідний брат та довірена особа встановили контроль над групою підприємств, що виробляли електроенергію на сонячних електростанціях, розташованих у Василівському районі Запорізької області.
Після окупації частини регіону сонячні електростанції втратили зв'язок з енергосистемою України. Попри це, підконтрольні підозрюваним компанії продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї виплати за "зеленим" тарифом.
Обом братам оголосили підозри у розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у відмиванні незаконного майна.
- Нагадаємо, що Ростислав Шурма заявляв, що не планує повертатися в Україну, але готовий співпрацювати зі слідством дистанційно. Ексзаступник голови Офісу казав, що не бачить своєї провини та вимагає справедливого суду.
- 25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині, і пізніше цю інформацію підтвердили німецькі видання.