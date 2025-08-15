Украинцы, которых разыскивает ТЦК за нарушение правил воинского учета, могут отменить это решение не только через суд. Существуют два внесудебных варианта.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Как снять себя с розыска ТЦК?

К юристам обратилась женщина, сын которой работает в больнице и имеет право на бронирование, однако был объявлен в розыск. Она поинтересовалась, каким образом можно отменить розыск, чтобы оформить бронирование.

Айвазян объяснил, что существует три возможных способа снять розыск ТЦК.

Первый – обратиться в суд, обжаловав внесение данных в Единый государственный реестр за нарушение правил воинского учета.

Относительно сроков рассмотрения дела в суде, то это минимум два – три месяца в суде первой инстанции, это без учета апелляционной жалобы с Вашей стороны (если решение не в Вашу пользу) или же стороны ТЦК (если решение в Вашу пользу). В случае подачи апелляционной жалобы добавляйте еще два месяца,

– отметил юрист.

Второй путь предусматривает подачу заявления в ТЦК с просьбой удалить данные из Единого государственного реестра о нарушении правил воинского учета, если они были внесены без протокола или постановления.

Третий вариант – признать правонарушение и оплатить штраф в размере 8,5 тысяч гривен через приложение Резерв+ (в случаях неявки по повестке).

"Обещают, что розыск будет сниматься при этом автоматически. Однако, возможность уплаты штрафа через Резерв+ будет зависеть от того, какие именно правила ВО Ваш сын нарушил", – подчеркнул Айвазян.