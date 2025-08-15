Як зняти себе з розшуку ТЦК для бронювання: адвокат назвав три способи
- Існує три способи зняти себе з розшуку ТЦК: звернення до суду, подання заяви до ТЦК, або сплата штрафу через застосунок Резерв+.
- Звернення до суду може зайняти мінімум два – три місяці, а інші способи передбачають видалення даних або автоматичне зняття розшуку після сплати штрафу.
Українці, яких розшукує ТЦК за порушення правил військового обліку, можуть скасувати це рішення не лише через суд. Існують два позасудові варіанти.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.
Дивіться також Студенти, що вчаться довше за норму, втратять право на відстрочку: які зміни пропонує Кабмін
Як зняти себе з розшуку ТЦК?
До юристів звернулась жінка, син якої працює у лікарні та має право на бронювання, однак був оголошений у розшук. Вона поцікавилася, яким чином можна скасувати розшук, аби оформити бронювання.
Айвазян пояснив, що існує три можливі способи зняти розшук ТЦК.
Перший – звернутися до суду, оскарживши внесення даних до Єдиного державного реєстру за порушення правил військового обліку.
Щодо строків розгляду справи у суді, то це мінімум два – три місяці у суді першої інстанції, це без урахування апеляційної скарги з Вашого боку (якщо рішення не на Вашу користь) або ж боку ТЦК (якщо рішення на Вашу користь). У разі подання апеляційної скарги додавайте ще два місяці,
– зазначив юрист.
Другий шлях передбачає подання заяви до ТЦК з проханням видалити дані з Єдиного державного реєстру щодо порушення правил військового обліку, якщо вони були внесені без протоколу чи постанови.
Третій варіант – визнати правопорушення та сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень через застосунок Резерв+ (у випадках неявки за повісткою).
"Обіцяють, що розшук буде зніматись при тому автоматично. Проте, можливість сплати штрафу через Резерв+ буде залежати від того, які саме правила ВО Ваш син порушив", – підкреслив Айвазян.