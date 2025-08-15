Українці, яких розшукує ТЦК за порушення правил військового обліку, можуть скасувати це рішення не лише через суд. Існують два позасудові варіанти.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Як зняти себе з розшуку ТЦК?

До юристів звернулась жінка, син якої працює у лікарні та має право на бронювання, однак був оголошений у розшук. Вона поцікавилася, яким чином можна скасувати розшук, аби оформити бронювання.

Айвазян пояснив, що існує три можливі способи зняти розшук ТЦК.

Перший – звернутися до суду, оскарживши внесення даних до Єдиного державного реєстру за порушення правил військового обліку.

Щодо строків розгляду справи у суді, то це мінімум два – три місяці у суді першої інстанції, це без урахування апеляційної скарги з Вашого боку (якщо рішення не на Вашу користь) або ж боку ТЦК (якщо рішення на Вашу користь). У разі подання апеляційної скарги додавайте ще два місяці,

– зазначив юрист.

Другий шлях передбачає подання заяви до ТЦК з проханням видалити дані з Єдиного державного реєстру щодо порушення правил військового обліку, якщо вони були внесені без протоколу чи постанови.

Третій варіант – визнати правопорушення та сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень через застосунок Резерв+ (у випадках неявки за повісткою).

"Обіцяють, що розшук буде зніматись при тому автоматично. Проте, можливість сплати штрафу через Резерв+ буде залежати від того, які саме правила ВО Ваш син порушив", – підкреслив Айвазян.