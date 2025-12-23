Влияет ли розыск ТЦК на оформление инвалидности: объяснение юриста

Военнообязанному гражданину не могут отказать в оформлении инвалидности из-за пребывания в розыске ТЦК. На это могут повлиять только медицинские показания.

Об этом на портале "Юристы.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян, передает 24 Канал.

Что сказал юрист?

По его словам, административный розыск, объявленный ТЦК, не влияет на процесс назначения инвалидности. Гражданин может оформлять инвалидность на основании серьезных проблем со здоровьем независимо от того, находится ли он в розыске.

Аппараты ТЦК не имеют права отказать в назначении инвалидности человеку, который соответствует медицинским критериям,

– подчеркнул Айвазян.

В то же время адвокат отметил, что отказать в назначении могут только при отсутствии оснований по состоянию здоровья.

