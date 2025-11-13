Элитное российское подразделение охотится на украинских операторов дронов, – FT

Украинские операторы дронов стали объектом системных атак российского подразделения "Рубикон". Аналитики считают, что деятельность этого подразделения существенно усложнила работу украинских пилотов и нарушила логистику на прифронтовых территориях.

Появление подразделения "Рубикон" кардинально изменило ситуацию на поле цифрового боя, лишив Украину одного из ключевых тактических преимуществ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как работает подразделение "Рубикон"?

Украинские военные фиксируют активизацию российского подразделения "Рубикон", которое специализируется на выявлении и ликвидации операторов дронов. По информации издания, в состав "Рубикона" входят около 5 тысяч человек. Кроме этого, подразделение имеет значительные финансовые ресурсы. Основной целью работы вражеских элитных войск сейчас является уничтожение пилотов украинских дронов и повреждения логистических маршрутов.

"Рубикон" – это наша главная проблема. Если бы у россиян не было таких компетентных операторов беспилотников, их пехота не смогла бы проникнуть в город,

– сказал Артем Карякин, украинский военнослужащий.

Также он отметил, что сейчас быть оператором беспилотника очень опасно.

Вражеское подразделение активно применяет собственные ударные дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, чтобы выявлять антенны, сигналы и места расположения операторов. По данным аналитиков, "Рубикон" стал ключевым элементом модернизированной российской стратегии, которая все больше напоминает тактику украинских инновационных подразделений. Это подразделение не похоже на привычную российскую командную систему. Это свидетельствует о стремлении вражеской армии к инновациям и новым подходам.

Они работают не на основе этой бюрократической системы, вместо этого это больше похоже на инновационные украинские подразделения беспилотников, которые могут реагировать быстрее, проявлять инициативу,

– сказал Роб Ли из Филадельфийского института исследований внешней политики.

Аналитики считают, что именно беспилотники отвечают за около 70 – 80% потерь на фронте.

Из-за подрыва цепей логистики и операций вражескими дронами украинские пилоты вынуждены сосредотачиваться на ударах, которые должны задержать стремительное наступление российской пехоты. Украинские военные признают, что из-за действий "Рубикона" риски для пилотов значительно выросли. Если раньше дроны давали преимущество на поле боя, теперь операторы вынуждены действовать гибко, скрытно, постоянно менять позиции и минимизировать движение, чтобы избежать обнаружения.

Эксперты объясняют, что контроль над электромагнитным спектром стал решающим фактором в этой войне. Обе стороны используют глушилки и средства радиоразведки, пытаясь перехватить или уничтожить дроны противника. Эксперт по вопросам радиоэлектронной войны Том Витингтон сказал: "Это игра в кошки-мышки, где главным арбитром является физика".

Как противодействует Украина в этой борьбе?

Украина взамен, формирует подразделения для контрдействий против российских операторов, в частности создает группы для поиска и уничтожения вражеских пилотов. Украинские операторы внедряют строгие правила безопасности: часто меняют часы работы, позиции запуска и передатчиков, а также используют надежные укрытия.

Несмотря на рост опасности, Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи. По оценкам экспертов, именно дроны остаются одним из главных инструментов на поле боя, обеспечивая до 80% всех результативных ударов.

