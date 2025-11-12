Начальник войск беспилотных систем уже назначен, об этом сообщил заместитель руководителя нового рода российских войск, полковник Сергей Иштуганов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Что известно о новых войсках России?

В Вооруженных силах России сформировали войска беспилотных систем, определили их структуру, назначили руководство, а также создали штатные полки и другие подразделения.

Иштуганов отметил, что сейчас увеличение боевого состава продолжается – как в имеющихся подразделениях, так и в новых формированиях, в частности в войске беспилотных систем. Боевая работа нового подразделения ведется во взаимодействии с другими подразделениями группировки войск.

Наращивание боевого состава существующих и создание новых частей войск БпС продолжается. В состав подразделений назначаем операторов, инженеров, техников и других специалистов по обеспечению,

– заявил Иштуганов.

В то же время он не уточнил, говорится ли о переводе военнослужащих из других войск, или привлечении новых.

Напомним, что в декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что по поручению Путина создаются войска беспилотных систем и пообещал завершить их формирование до третьего квартала 2025 года.

Что на это говорят в Украине?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщает, что сейчас продолжается в России подготовка солдат в вузах минобороны и в военно-учебных центрах при гражданских вузах. По его словам, россияне скопировали удачные решения Украины.

Именно мы создали роты ударных БПЛА, которые в 2023 году позволили иметь преимущество над врагом. И сейчас СБС работают очень эффективно. Но россияне копируют и пытаются масштабировать наши инновации количеством,

– пишет Коваленко.

Он видит в таком шаге россиян угрозу для украинских сил, одновременно замечает, что сейчас Украина опережает Россию в развитии НРК. В то же время Коваленко отмечает, что все заметнее, насколько позади остаются европейские армии НАТО.

