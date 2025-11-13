Елітний російський підрозділ полює на українських операторів дронів, – FT

Українські оператори дронів стали об'єктом системних атак російського підрозділу "Рубікон". Аналітики вважають, що діяльність цього підрозділу суттєво ускладнила роботу українських пілотів і порушила логістику на прифронтових територіях.

Поява підрозділу "Рубікон" кардинально змінила ситуацію на полі цифрового бою, позбавивши Україну однієї з ключових тактичних переваг. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Як працює підрозділ "Рубікон"?

Українські військові фіксують активізацію російського підрозділу "Рубікон", який спеціалізується на виявленні та ліквідації операторів дронів. За інформацією видання, до складу "Рубікона" входять близько 5 тисяч осіб. Крім цього, підрозділ має значні фінансові ресурси. Основною метою роботи ворожих елітних військ наразі є знищення пілотів українських дронів та пошкодження логістичних маршрутів.

"Рубікон" – це наша головна проблема. Якби у росіян не було таких компетентних операторів безпілотників, їхня піхота не змогла б проникнути в місто,

– сказав Артем Карякін, український військовослужбовець.

Також він наголосив, що зараз бути оператором безпілотника дуже небезпечно.

Ворожий підрозділ активно застосовує власні ударні дрони, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, щоб виявляти антени, сигнали й місця розташування операторів. За даними аналітиків, "Рубікон" став ключовим елементом модернізованої російської стратегії, яка дедалі більше нагадує тактику українських інноваційних підрозділів. Цей підрозділ не схожий на звичну російську командну систему. Це свідчить про прагнення ворожої армії до інновацій та нових підходів.

Вони працюють не на основі цієї бюрократичної системи, натомість це більше схоже на інноваційні українські підрозділи безпілотників, які можуть реагувати швидше, проявляти ініціативу,

– сказав Роб Лі з Філадельфійського інституту досліджень зовнішньої політики.

Аналітики вважають, що саме безпілотники відповідають за близько 70 – 80% втрат на фронті.

Через підрив ланцюгів логістики та операцій ворожими дронами українські пілоти вимушені зосереджуватись на ударах, що мають затримати стрімкий наступ російської піхоти. Українські військові визнають, що через дії "Рубікона" ризики для пілотів значно зросли. Якщо раніше дрони давали перевагу на полі бою, тепер оператори змушені діяти гнучко, приховано, постійно змінювати позиції та мінімізувати рух, щоб уникнути виявлення.

Експерти пояснюють, що контроль над електромагнітним спектром став вирішальним фактором у цій війні. Обидві сторони використовують глушилки та засоби радіорозвідки, намагаючись перехопити або знищити дрони противника. Експерт з питань радіоелектронної війни Том Вітінгтон сказав: "Це гра в кішки-мишки, де головним арбітром є фізика".

Як протидіє Україна у цій боротьбі?

Україна натомість формує підрозділи для контрдій проти російських операторів, зокрема створює групи для пошуку та знищення ворожих пілотів. Українські оператори впроваджують суворі правила безпеки: часто змінюють години роботи, позиції запуску та передавачів, а також використовують надійніші укриття.

Попри зростання небезпеки, Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання. За оцінками експертів, саме дрони залишаються одним із головних інструментів на полі бою, забезпечуючи до 80% усіх результативних ударів.

