Чтобы не выглядеть слабаком: Рубио признался, что прячется от Трампа в самолете

Государственный секретарь США Марко Рубио признался, что пытается прятаться от президента Дональда Трампа. Чиновник делает это во время перелетов, чтобы поспать и не создать впечатление слабости.

По словам Рубио, он обертывается одеялом и прячется на диване, пока Трамп "патрулирует" салон самолета. Об этом чиновник рассказал журналисту New York Magazine.

Смотрите также Властелин хаоса: как Трамп год разрушал мир, узурпировал Америку и скандалил с Зеленским

Почему Рубио прячется от Трампа?

Госсекретарь рассказал, что на борту президентского самолета есть кабинет с двумя диванами, где он обычно хочет поспать во время долгих зарубежных перелетов.

Однако из-за того, что Трамп практически не спит на рейсах и время от времени выходит из своей каюты, Рубио заворачивается в одеяло, полностью накрывая голову, чтобы выглядеть как "мумия" и не привлекать внимание президента.

Я хочу, чтобы он подумал, будто это какой-то сотрудник задремал. Я не хочу, чтобы он увидел, как его государственный секретарь спит на диване, и подумал: "О, этот парень – слабак",

– сказал американский чиновник.

Рубио также описал президента США как "слишком здорового" и "слишком активного" человека, который, мол, имеет "непревзойденную" память и внимание к деталям.

Журналисты же наоборот публикуют тревожные факты о здоровье Трампа