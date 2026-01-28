По словам Рубио, он обертывается одеялом и прячется на диване, пока Трамп "патрулирует" салон самолета. Об этом чиновник рассказал журналисту New York Magazine.
Почему Рубио прячется от Трампа?
Госсекретарь рассказал, что на борту президентского самолета есть кабинет с двумя диванами, где он обычно хочет поспать во время долгих зарубежных перелетов.
Однако из-за того, что Трамп практически не спит на рейсах и время от времени выходит из своей каюты, Рубио заворачивается в одеяло, полностью накрывая голову, чтобы выглядеть как "мумия" и не привлекать внимание президента.
Я хочу, чтобы он подумал, будто это какой-то сотрудник задремал. Я не хочу, чтобы он увидел, как его государственный секретарь спит на диване, и подумал: "О, этот парень – слабак",
– сказал американский чиновник.
Рубио также описал президента США как "слишком здорового" и "слишком активного" человека, который, мол, имеет "непревзойденную" память и внимание к деталям.
Журналисты же наоборот публикуют тревожные факты о здоровье Трампа
- Журналисты утверждают, что Трамп сам часто появляется на публике с признаками усталости или необычных привычек.
- Президент, который вскоре должен стать самым старшим в истории на момент окончания срока, неоднократно закрывал глаза во время официальных встреч, что вызвало обсуждение его состояния здоровья.
- В Давосе у Трампа даже заметили большой синяк на левой руке. В Белом доме заявили, что он склонен к их появлению из-за ежедневного приема аспирина.
- У президента США диагностировали хроническую венозную недостаточность после медицинского обследования из-за отечности ног.