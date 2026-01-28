За словами Рубіо, він обгортається ковдрою й ховається на дивані, поки Трамп "патрулює" салон літака. Про це посадовець розповів журналістові New York Magazine.

Чому Рубіо ховається від Трампа?

Держсекретар розповів, що на борту президентського літака є кабінет із двома диванами, де він зазвичай хоче поспати під час довгих закордонних перельотів.

Однак через те, що Трамп практично не спить на рейсах і час від часу виходить зі своєї каюти, Рубіо загортається в ковдру, повністю накриваючи голову, щоб виглядати як "мумія" та не привертати увагу президента.

Я хочу, щоб він подумав, ніби це якийсь співробітник задрімав. Я не хочу, щоб він побачив, як його державний секретар спить на дивані, і подумав: "О, цей хлопець – слабак",

– сказав американський посадовець.

Рубіо також описав президента США як "надто здорового" й "занадто активного" чоловіка, який, мовляв, має "неперевершену" пам’ять та увагу до деталей.

Журналісти ж навпаки публікують тривожні факти про здоров'я Трампа