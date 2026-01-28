Укр Рус
28 січня, 14:40
2

Щоб не виглядати слабаком: Рубіо зізнався, що ховається від Трампа у літаку

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Марко Рубіо зізнався, що під час перельотів ховається від Дональда Трампа, щоб поспати та не виглядати слабким в його очах.
  • Журналісти зазначають, що Дональд Трамп часто демонструє ознаки втоми, і у нього діагностовано хронічну венозну недостатність.

Державний секретар США Марко Рубіо зізнався, що намагається ховатися від президента Дональда Трампа. Посадовець робить це під час перельотів, щоб поспати й не створити враження слабкості.

За словами Рубіо, він обгортається ковдрою й ховається на дивані, поки Трамп "патрулює" салон літака. Про це посадовець розповів журналістові New York Magazine.

Чому Рубіо ховається від Трампа?

Держсекретар розповів, що на борту президентського літака є кабінет із двома диванами, де він зазвичай хоче поспати під час довгих закордонних перельотів. 

Однак через те, що Трамп практично не спить на рейсах і час від часу виходить зі своєї каюти, Рубіо загортається в ковдру, повністю накриваючи голову, щоб виглядати як "мумія" та не привертати увагу президента. 

Я хочу, щоб він подумав, ніби це якийсь співробітник задрімав. Я не хочу, щоб він побачив, як його державний секретар спить на дивані, і подумав: "О, цей хлопець –  слабак", 
– сказав американський посадовець.

Рубіо також описав президента США як "надто здорового" й "занадто активного" чоловіка, який, мовляв, має "неперевершену" пам’ять та увагу до деталей.

Журналісти ж навпаки публікують тривожні факти про здоров'я Трампа