В пятницу, 12 сентября, в Печерский районном суде Киева состоялось очередное слушание дела Руслана Магомедрасулова. Защита чиновника отвергает обвинения в связях с Россией, называя дело атакой на НАБУ.

По решению суда, детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова оставили под стражей до 21 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Общественного.

Что известно о деле Руслана Магомедрасулова?

Отмечается, что заседание откладывали, поскольку прокуратура поздно сообщила адвокатам Магомедрасулова о слушании дела.

В свою очередь прокуроры настаивали на продлении ареста, утверждая, что Магомедрасулов может сбежать за границу, уклоняться от следствия или оказывать давление на свидетелей.

Обратите внимание! Служба безопасности предоставила аудиозапись, на которой якобы зафиксирован разговор Руслана с отцом о продаже определенной продукции в Дагестан, а также переписка, подтверждающая намерения торговать с Россией.

Магомедрасулов отрицает контекст записи, утверждая, что его могли отредактировать, и отметил, что речь шла не о Дагестане. Он также заявил, что во время задержания к нему применяли силу.

Адвокаты чиновника предположили, что на записи вероятно упоминался Узбекистан, а не Дагестан. Они отметили, что в переписке речь шла о льготной программе по продаже конопли, которая существует в Узбекистане, но не в Дагестане.

Компания, которой якобы планировали продать коноплю, связана с детской реабилитационной клиникой, тогда как упомянутая прокурорами дагестанская фирма с 2023 года находится под следствием в России и фактически не действует.

Что этому предшествовало?