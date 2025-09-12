У п'ятницю, 12 вересня, в Печерський районному суді Києва відбулося чергове слухання справи Руслана Магомедрасулова. Захист посадовця відкидає звинувачення у зв'язках із Росією, називаючи справу атакою на НАБУ.

За рішенням суду, детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова залишили під вартою до 21 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал Суспільного.

Що відомо про справу Руслана Магомедрасулова?

Зазначається, що засідання відкладали, оскільки прокуратура пізно повідомила адвокатів Магомедрасулова про слухання справи.

Своєю чергою прокурори наполягали на продовженні арешту, стверджуючи, що Магомедрасулов може втекти за кордон, ухилятися від слідства або чинити тиск на свідків.

Зверніть увагу! Служба безпеки надала аудіозапис, на якому нібито зафіксовано розмову Руслана з батьком про продаж певної продукції до Дагестану, а також листування, що підтверджує наміри торгувати з Росією.

Магомедрасулов заперечив контекст запису, стверджуючи, що його могли відредагувати, і наголосив, що йшлося не про Дагестан. Він також заявив, що під час затримання до нього застосовували силу.

Адвокати посадовця припустили, що на записі ймовірно згадувався Узбекистан, а не Дагестан. Вони зазначили, що в листуванні йшлося про пільгову програму з продажу коноплі, яка існує в Узбекистані, але не в Дагестані.

Компанія, якій нібито планували продати коноплю, пов'язана з дитячою реабілітаційною клінікою, тоді як згадана прокурорами дагестанська фірма з 2023 року перебуває під слідством у Росії і фактично не діє.

Що цьому передувало?