13 октября, 13:01
"Две молодые девушки, невинные жизни": что известно о жертвах российских обстрелов Никополя

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • 23-летняя Руслана Морозова погибла 11 октября от удара беспилотника по магазину, где она работала.
  • 21-летняя Виктория Гончарова умерла 12 октября от ранений, полученных во время артобстрела Никополя 24 сентября.

Российские военные продолжают систематически обстреливать Днепропетровскую область. В субботу, 11 октября, погибла 23-летняя Руслана Морозова, а на следующий день, 12 октября, в больнице умерла 21-летняя Виктория Гончарова.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Никополя Александра Саюка. Он выразил соболезнования родным и близким жертв.

Что известно о погибших на Днепропетровщине девушках?

  • 23-летняя Руслана Морозова

В субботу, 11 октября, в результате российского удара погибла Руслана Морозова. Девушка работала в магазине, куда попал беспилотник.

У покойной остались мать, отчим и две младшие сестры.

  • 21-летняя Виктория Гончарова

В воскресенье, 12 октября, в больнице Днепра умерла Виктория Гончарова, которая получила тяжелые ранения вместе со своим мужем во время коварного артобстрела Никополя в среду, 24 сентября.

Врачи боролись за жизнь девушки до последнего, но спасти ее не удалось.


Погибшие Виктория Гончарова и Руслана Морозова / Фото Александра Саюка

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память невинным жертвам войны..
– написал мэр Никополя.

Кого еще убила Россия накануне?

  • 11 октября умер 46-летний Виталий Константинов – пятый член семьи, дом которой в Лапаевке был разрушен во время массированной российской атаки 5 октября.

  • 11 октября противник нанес авиаудар по храму в Константиновке Донецкой области. Погибли трое мирных жителей, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

  • 10 октября вражеские ударные дроны атаковали бригаду энергетиков, возвращавшуюся после восстановительных работ на Черниговщине. На месте погиб водитель-машинист крана Анатолий Савченко, а позже в больнице умер его коллега – водитель Руслан Дейнега.