Об этом сообщили в Зимноводовском сельском совете, передает 24 Канал. Мужчина стал пятым погибшим в семье.
Что известно о гибели Виталия Константинова?
Основным направлением комбинированной российской атаки 5 октября стала Львовская область. В селе Лапаевка в разрушенном доме погибла целая семья – 15-летняя Анастасия Грицив со своей 40-летней мамой Ульяной Константиновой, а также 68-летняя Любовь и 71-летний Михаил Константиновы.
К сожалению, позже стало известно о смерти еще одного пострадавшего – 46-летнего Виталия Константинова.
Он навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал,
– говорится в сообщении сельского совета.
К слову, первые кадры после удара по Лапаевке показала полиция.
Что известно о трагедии на Львовщине?
5 октября Львовская область подверглась самому массированному удару за всю историю полномасштабной войны. Туда летело 90 российских воздушных целей, в частности 78 дронов и 12 ракет. Захватчики били по объектам энергетики, промышленности и жилому сектору.
На место гибели 15-летней дочери в Лапаевку с фронта приехал отец. Владимир возложил цветы возле разрушенного дома и рассказал о последнем разговоре с ребенком в вечер перед трагедией.
Маму с дочкой похоронили в селе Мшана 8 октября.