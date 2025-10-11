Об этом сообщили в Зимноводовском сельском совете, передает 24 Канал. Мужчина стал пятым погибшим в семье.

Что известно о гибели Виталия Константинова?

Основным направлением комбинированной российской атаки 5 октября стала Львовская область. В селе Лапаевка в разрушенном доме погибла целая семья – 15-летняя Анастасия Грицив со своей 40-летней мамой Ульяной Константиновой, а также 68-летняя Любовь и 71-летний Михаил Константиновы.

К сожалению, позже стало известно о смерти еще одного пострадавшего – 46-летнего Виталия Константинова.

Он навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал,

– говорится в сообщении сельского совета.

К слову, первые кадры после удара по Лапаевке показала полиция.

Что известно о трагедии на Львовщине?