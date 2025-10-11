Про це повідомили в Зимноводівській сільській раді, передає 24 Канал. Чоловік став п'ятим загиблим у родині.

Дивіться також "Дуже добра сім'я була": як згадують загиблих унаслідок обстрілу Львівщини маму й доньку

Що відомо про загибель Віталія Константинова?

Основним напрямком комбінованої російської атаки 5 жовтня стала Львівщина. У селі Лапаївка в зруйнованому будинку загинула ціла сім'я – 15-річна Анастасія Гриців зі своєю 40-річною мамою Уляною Константиновою, а також 68-річна Любов і 71-річний Михайло Константинові.

На жаль, згодом стало відомо про смерть іще одного постраждалого – 46-річного Віталія Константинова.

Він назавжди залишиться у світлій пам'яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував,

– йдеться в повідомленні сільської ради.

До слова, перші кадри після удару по Лапаївці показала поліція.

Що відомо про трагедію на Львівщині?