Про це повідомили в Зимноводівській сільській раді, передає 24 Канал. Чоловік став п'ятим загиблим у родині.
Що відомо про загибель Віталія Константинова?
Основним напрямком комбінованої російської атаки 5 жовтня стала Львівщина. У селі Лапаївка в зруйнованому будинку загинула ціла сім'я – 15-річна Анастасія Гриців зі своєю 40-річною мамою Уляною Константиновою, а також 68-річна Любов і 71-річний Михайло Константинові.
На жаль, згодом стало відомо про смерть іще одного постраждалого – 46-річного Віталія Константинова.
Він назавжди залишиться у світлій пам'яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував,
– йдеться в повідомленні сільської ради.
До слова, перші кадри після удару по Лапаївці показала поліція.
Що відомо про трагедію на Львівщині?
5 жовтня Львівська область зазнала наймасованішого удару за всю історію повномасштабної війни. Туди летіло 90 російських повітряних цілей, зокрема 78 дронів і 12 ракет. Загарбники били по об'єктах енергетики, промисловості та житловому сектору.
На місце загибелі 15-річної доньки в Лапаївку з фронту приїхав батько. Володимир поклав квіти біля зруйнованого будинку та розповів про останню розмову з дитиною у вечір перед трагедією.
Маму з донькою поховали в селі Мшана 8 жовтня.