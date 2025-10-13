Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Никополя Александра Саюка. Он выразил соболезнования родным и близким жертв.
Что известно о погибших на Днепропетровщине девушках?
- 23-летняя Руслана Морозова
В субботу, 11 октября, в результате российского удара погибла Руслана Морозова. Девушка работала в магазине, куда попал беспилотник.
У покойной остались мать, отчим и две младшие сестры.
- 21-летняя Виктория Гончарова
В воскресенье, 12 октября, в больнице Днепра умерла Виктория Гончарова, которая получила тяжелые ранения вместе со своим мужем во время коварного артобстрела Никополя в среду, 24 сентября.
Врачи боролись за жизнь девушки до последнего, но спасти ее не удалось.
Погибшие Виктория Гончарова и Руслана Морозова / Фото Александра Саюка
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память невинным жертвам войны..
– написал мэр Никополя.
Кого еще убила Россия накануне?
11 октября умер 46-летний Виталий Константинов – пятый член семьи, дом которой в Лапаевке был разрушен во время массированной российской атаки 5 октября.
11 октября противник нанес авиаудар по храму в Константиновке Донецкой области. Погибли трое мирных жителей, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
10 октября вражеские ударные дроны атаковали бригаду энергетиков, возвращавшуюся после восстановительных работ на Черниговщине. На месте погиб водитель-машинист крана Анатолий Савченко, а позже в больнице умер его коллега – водитель Руслан Дейнега.