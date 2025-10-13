Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Никополя Александра Саюка. Он выразил соболезнования родным и близким жертв.

Что известно о погибших на Днепропетровщине девушках?

23-летняя Руслана Морозова

В субботу, 11 октября, в результате российского удара погибла Руслана Морозова. Девушка работала в магазине, куда попал беспилотник.

У покойной остались мать, отчим и две младшие сестры.

21-летняя Виктория Гончарова

В воскресенье, 12 октября, в больнице Днепра умерла Виктория Гончарова, которая получила тяжелые ранения вместе со своим мужем во время коварного артобстрела Никополя в среду, 24 сентября.

Врачи боролись за жизнь девушки до последнего, но спасти ее не удалось.



Погибшие Виктория Гончарова и Руслана Морозова / Фото Александра Саюка

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память невинным жертвам войны..

– написал мэр Никополя.

