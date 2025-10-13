Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Нікополя Олександра Саюка. Він висловив співчуття рідним і близьким жертв.

Дивіться також Росія вбила у Запоріжжі 7-річного хлопчика, батько якого нещодавно повернувся з полону

Що відомо про загиблих на Дніпропетровщині дівчат?

23-річна Руслана Морозова

У суботу, 11 жовтня, унаслідок російського удару загинула Руслана Морозова. Дівчина працювала в магазині, куди поцілив безпілотник.

У покійної залишилися мати, вітчим та дві молодші сестри.

21-річна Вікторія Гончарова

У неділю, 12 жовтня, у лікарні Дніпра померла Вікторія Гончарова, яка отримала тяжкі поранення разом зі своїм чоловіком під час підступного артобстрілу Нікополя в середу, 24 вересня.

Лікарі боролися за життя дівчини до останнього, але врятувати її не вдалося.



Загиблі Вікторія Гончарова та Руслана Морозова / Фото Олександра Саюка

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять невинним жертвам війни…

– написав мер Нікополя.

Кого ще вбила Росія напередодні?