Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Нікополя Олександра Саюка. Він висловив співчуття рідним і близьким жертв.
Що відомо про загиблих на Дніпропетровщині дівчат?
- 23-річна Руслана Морозова
У суботу, 11 жовтня, унаслідок російського удару загинула Руслана Морозова. Дівчина працювала в магазині, куди поцілив безпілотник.
У покійної залишилися мати, вітчим та дві молодші сестри.
- 21-річна Вікторія Гончарова
У неділю, 12 жовтня, у лікарні Дніпра померла Вікторія Гончарова, яка отримала тяжкі поранення разом зі своїм чоловіком під час підступного артобстрілу Нікополя в середу, 24 вересня.
Лікарі боролися за життя дівчини до останнього, але врятувати її не вдалося.
Загиблі Вікторія Гончарова та Руслана Морозова / Фото Олександра Саюка
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять невинним жертвам війни…
– написав мер Нікополя.
Кого ще вбила Росія напередодні?
11 жовтня помер 46-річний Віталій Константинов – п'ятий член родини, будинок якої в Лапаївці було зруйновано під час масованої російської атаки 5 жовтня.
11 жовтня противник завдав авіаудару по храму в Костянтинівці на Донеччині. Загинули троє мирних жителів, іще п'ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
10 жовтня ворожі ударні дрони атакували бригаду енергетиків, що поверталася після відновлювальних робіт на Чернігівщині. На місці загинув водій-машиніст крана Анатолій Савченко, а згодом у лікарні помер його колега – водій Руслан Дейнега.