Умеров вышел на связь и рассказал о первой своей встрече в Украине

20 ноября стало известно, что секретарь СНБО Рустем Умеров вернулся в Украину после рабочей поездки за границу. Он вышел на связь и рассказал о своей первой рабочей встрече в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова.

Что рассказал Рустем Умеров?

Умеров сообщил, что 20 ноября принял участие во встрече президента Зеленского с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Говорили о шагах, которые должны приблизить справедливый мир и механизмы, что позволят перейти от дипломатических намерений – к реальным решениям,

– написал он.

По его словам, на встрече также обсудили атаки России по гражданским городам.

В частности, американская сторона получила данные об иностранных компонентах в российских ракетах и страны происхождения деталей, которые до сих пор обходят санкционные ограничения.

"Ожидаем дальнейшую совместную работу для блокировки всех таких каналов. Справедливый мир должен быть восстановлен. Украина делает для этого все, и мы ценим усилия Соединенных Штатов в формировании совместных решений, направленных на укрепление безопасности в Европе", – подытожил Умеров.

Что известно о скандале вокруг командировки Умерова?