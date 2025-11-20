Умеров вышел на связь и рассказал о первой своей встрече в Украине

Укр Рус
20 ноября, 21:40
3

София Рожик
Основные тезисы
  • Рустем Умеров принял участие во встрече президента Зеленского с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, где обсуждали шаги к справедливому миру и механизмы перехода от дипломатических намерений к реальным решениям.
  • На встрече обсудили атаки России по гражданским городам, в частности, американская сторона получила данные об иностранных компонентах в российских ракетах, обходящих санкции, и договорились о дальнейшей совместной работе для блокирования этих каналов.

20 ноября стало известно, что секретарь СНБО Рустем Умеров вернулся в Украину после рабочей поездки за границу. Он вышел на связь и рассказал о своей первой рабочей встрече в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова.

Что рассказал Рустем Умеров?

Умеров сообщил, что 20 ноября принял участие во встрече президента Зеленского с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Говорили о шагах, которые должны приблизить справедливый мир и механизмы, что позволят перейти от дипломатических намерений – к реальным решениям,
– написал он.

По его словам, на встрече также обсудили атаки России по гражданским городам.

В частности, американская сторона получила данные об иностранных компонентах в российских ракетах и страны происхождения деталей, которые до сих пор обходят санкционные ограничения.

"Ожидаем дальнейшую совместную работу для блокировки всех таких каналов. Справедливый мир должен быть восстановлен. Украина делает для этого все, и мы ценим усилия Соединенных Штатов в формировании совместных решений, направленных на укрепление безопасности в Европе", – подытожил Умеров.

Что известно о скандале вокруг командировки Умерова?

  • 11 ноября Умеров поехал в Турцию для переговоров о разблокировании переговоров с Россией по обмену пленными. Через несколько дней, 15 ноября, он анонсировал активацию Стамбульских договоренностей.

  • Но 17 ноября некоторые СМИ сообщили, что Умеров якобы проинформировал Зеленского, что не собирается возвращаться в Украину. В Центре противодействия дезинформации опровергли это, отметив, что секретарь СНБО в тот момент находился с рабочей поездкой в США.

  • Впоследствии стало известно, что Умеров вернется в Украину 20 ноября. Так и произошло.

  • К слову, в САП сообщали, что Тимур Миндич, причастен к масштабной коррупционной схеме в энергетике, мог иметь влияние на Умерова, когда тот был министром обороны. Но чиновник отрицает свою причастность к этому делу.