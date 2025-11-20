Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова.
Что рассказал Рустем Умеров?
Умеров сообщил, что 20 ноября принял участие во встрече президента Зеленского с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.
Говорили о шагах, которые должны приблизить справедливый мир и механизмы, что позволят перейти от дипломатических намерений – к реальным решениям,
– написал он.
По его словам, на встрече также обсудили атаки России по гражданским городам.
В частности, американская сторона получила данные об иностранных компонентах в российских ракетах и страны происхождения деталей, которые до сих пор обходят санкционные ограничения.
"Ожидаем дальнейшую совместную работу для блокировки всех таких каналов. Справедливый мир должен быть восстановлен. Украина делает для этого все, и мы ценим усилия Соединенных Штатов в формировании совместных решений, направленных на укрепление безопасности в Европе", – подытожил Умеров.
Что известно о скандале вокруг командировки Умерова?
11 ноября Умеров поехал в Турцию для переговоров о разблокировании переговоров с Россией по обмену пленными. Через несколько дней, 15 ноября, он анонсировал активацию Стамбульских договоренностей.
Но 17 ноября некоторые СМИ сообщили, что Умеров якобы проинформировал Зеленского, что не собирается возвращаться в Украину. В Центре противодействия дезинформации опровергли это, отметив, что секретарь СНБО в тот момент находился с рабочей поездкой в США.
Впоследствии стало известно, что Умеров вернется в Украину 20 ноября. Так и произошло.
К слову, в САП сообщали, что Тимур Миндич, причастен к масштабной коррупционной схеме в энергетике, мог иметь влияние на Умерова, когда тот был министром обороны. Но чиновник отрицает свою причастность к этому делу.