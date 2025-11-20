Об этом Суспильному сообщила пресс-секретарь чиновника Диана Давитян, передает 24 Канал. Ранее СМИ со ссылкой на источники предполагали эту дату возвращения.

Что известно о командировке Умерова?

Напомним, 11 ноября, стало известно, что Умеров поехал в Турцию с целью разблокирования переговоров с Россией по обмену военнопленными. Уже 15 ноября он анонсировал активацию Стамбульских договоренностей.

Однако 17 ноября сеть всколыхнули слухи о том, что секретарь СНБО якобы не собирается возвращаться в Украину. Тогда в Центре противодействия дезинформации опровергли это, заявив, что сейчас чиновник находится с рабочей поездкой в США.

Источники Суспильного в Офисе Президента отмечали, что чиновник вернется ориентировочно в четверг, 20 ноября, что и произошло.

Напомним, 19 ноября Умеров также сопровождал Владимира Зеленского во время его визита в Турцию.