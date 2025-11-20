Про це Суспільному повідомила речниця посадовця Діана Давітян, передає 24 Канал. Раніше ЗМІ з посиланням на джерела припускали цю дату повернення.

Що відомо про відрядження Умєрова?

Нагадаємо, 11 листопада, стало відомо, що Умєров поїхав до Туреччини з метою розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими. Уже 15 листопада він анонсував активацію Стамбульських домовленостей.

Однак 17 листопада мережу сколихнули чутки про те, що секретар РНБО нібито не збирається повертатися в Україну. Тоді в Центрі протидії дезінформації спростували це, заявивши, що наразі посадовець перебуває з робочою поїздкою у США.

Джерела Суспільного в Офісі Президента зазначали, що посадовець повернеться орієнтовно в четвер, 20 листопада, що й сталося.

Нагадаємо, 19 листопада Умєров також супроводжував Володимира Зеленського під час його візиту до Туреччини.