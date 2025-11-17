Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Чи повернеться Умєров в Україну?

У ЦПД наголосили, що секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на 17 листопада він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики,

– йдеться у повідомленні.