Джерела журналістів у Офісі президента назвали орієнтовну дату, коли посадовець буде в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Коли Умєров має повернутися в Україну?
У вівторок, 11 листопада, стало відомо, що Умєров поїхав до Стамбула з метою розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими.
Нагадаємо! 15 листопада секретар РНБО анонсував активацію Стамбульських домовленостей з Росією. Йдеться про домовленість щодо обміну 1 200 військовополонених.
У понеділок, 17 листопада деякі ЗМІ поширили інформацію, нібито Умєров не збирається повертатися в Україну після закордонного відрядження. Однак у ЦПД спростували чутки, заявивши, що наразі посадовець перебуває з робочою поїздкою у США.
Джерела Суспільного в Офісі президента зазначили, що секретар РНБО повернеться орієнтовно в четвер, 20 листопада. Кілька днів тому він перебував у Туреччині, а згодом – у Катарі.
Як Умєров може бути причетний до "плівок Міндіча"?
Нагадаємо, про Умєрова згадали під час судового засідання щодо запобіжного заходу для Ігоря "Рокета" Миронюка – одного з фігурантів справи про розкрадання в "Енергоатомі".
Прокурор САП повідомив, що Тимур Міндіч міг мати вплив на Умєрова, коли той був міністром оборони. Однак сам посадовець заперечив це.
До слова, ексклюзивно для 24 Каналу виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк звернула увагу на системні проблеми у сфері оборонних закупівель і роль впливових осіб. На її думку, Умєров фактично підтвердив факт своєї комунікації з Міндічем, що нібито є важливим сигналом і суперечить попередній риториці влади.