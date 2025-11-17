Источники журналистов в Офисе президента назвали ориентировочную дату, когда чиновник будет в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Когда Умеров должен вернуться в Украину?
Во вторник, 11 ноября, стало известно, что Умеров поехал в Стамбул с целью разблокирования переговоров с Россией по обмену военнопленными.
Напомним! 15 ноября секретарь СНБО анонсировал активацию Стамбульских договоренностей с Россией. Речь идет о договоренности по обмена 1 200 военнопленных.
В понедельник, 17 ноября некоторые СМИ распространили информацию, якобы Умеров не собирается возвращаться в Украину после зарубежной командировки. Однако в ЦПД опровергли слухи, заявив, что сейчас чиновник находится с рабочей поездкой в США.
Источники Суспильного в Офисе президента отметили, что секретарь СНБО вернется ориентировочно в четверг, 20 ноября. Несколько дней назад он находился в Турции, а затем – в Катаре.
Как Умеров может быть причастен к "пленкам Миндича"?
Напомним, об Умерове вспомнили во время судебного заседания по мере пресечения для Игоря "Рокета" Миронюка – одного из фигурантов дела о хищениях в "Энергоатоме".
Прокурор САП сообщил, что Тимур Миндич мог иметь влияние на Умерова, когда тот был министром обороны. Однако сам чиновник отрицает это.
К слову, эксклюзивно для 24 Канала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк обратила внимание на системные проблемы в сфере оборонных закупок и роль влиятельных лиц. По ее мнению, Умеров фактически подтвердил факт своей коммуникации с Миндичем, что якобы является важным сигналом и противоречит предыдущей риторике власти.