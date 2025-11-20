Умєров вийшов на зв'язок і розповів про першу свою зустріч в Україні

20 листопада стало відомо, що секретар РНБО Рустем Умєров повернувся в Україну після робочої поїздки за кордон. Він вийшов на зв'язок і розповів про свою першу робочу зустріч в Україні.

Що розповів Рустем Умєров?

Умєров повідомив, що 20 листопада взяв участь у зустрічі президента Зеленського з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Говорили про кроки, які мають наблизити справедливий мир та механізми, що дозволять перейти від дипломатичних намірів – до реальних рішень,

– написав він.

За його словами, на зустрічі також обговорили атаки Росії по цивільних містах.

Зокрема, американська сторона отримала дані про іноземні компоненти у російських ракетах і країни походження деталей, які досі обходять санкційні обмеження.

"Очікуємо на подальшу спільну роботу для блокування всіх таких каналів. Справедливий мир має бути відновлений. Україна робить для цього все, і ми цінуємо зусилля Сполучених Штатів у формуванні спільних рішень, спрямованих на зміцнення безпеки у Європі", – підсумував Умєров.

