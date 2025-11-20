Умєров вийшов на зв'язок і розповів про першу свою зустріч в Україні
20 листопада стало відомо, що секретар РНБО Рустем Умєров повернувся в Україну після робочої поїздки за кордон. Він вийшов на зв'язок і розповів про свою першу робочу зустріч в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Рустема Умєрова.
Що розповів Рустем Умєров?
Умєров повідомив, що 20 листопада взяв участь у зустрічі президента Зеленського з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.
Говорили про кроки, які мають наблизити справедливий мир та механізми, що дозволять перейти від дипломатичних намірів – до реальних рішень,
– написав він.
За його словами, на зустрічі також обговорили атаки Росії по цивільних містах.
Зокрема, американська сторона отримала дані про іноземні компоненти у російських ракетах і країни походження деталей, які досі обходять санкційні обмеження.
"Очікуємо на подальшу спільну роботу для блокування всіх таких каналів. Справедливий мир має бути відновлений. Україна робить для цього все, і ми цінуємо зусилля Сполучених Штатів у формуванні спільних рішень, спрямованих на зміцнення безпеки у Європі", – підсумував Умєров.
Що відомо про скандал навколо відрядження Умєрова?
11 листопада Умєров поїхав до Туреччини для переговорів про розблокування переговорів з Росією щодо обміну полоненими. За кілька днів, 15 листопада, він анонсував активацію Стамбульських домовленостей.
Але 17 листопада деякі ЗМІ повідомили, що Умєров нібито поінформував Зеленського, що не збирається повертатися в Україну. У Центрі протидії дезінформації спростували це, зазначивши, що секретар РНБО у той момент перебував з робочою поїздкою у США.
Згодом стало відомо, що Умєров повернеться до України 20 листопада. Так і сталося.
До слова, у САП повідомляли, що Тимур Міндіч, причетний до масштабної корупційної схеми в енергетиці, міг мати вплив на Умєрова, коли той був міністром оборони. Але посадовець заперечив свою причетність до цієї справи.