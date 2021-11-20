Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели в госпиталь, – врач
Источник:DW
Заключенный политик Михеил Саакашвили все же прекратил голодовку, которая длилась больше полутора месяцев. Произошло это после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.
Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе. По его словам, Саакашвили прекратил голодовку 20 ноября.
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Произошло это, по словам Кипшидзе, сразу после того, как заключенного политика перевели в военный госпиталь в Гори.
Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, Его поместили в палату интенсивной терапии,
– сказал врач.
Заметим, что состояние здоровья заключенного Михеила Саакашвили ухудшилось после нескольких недель голодовки. Экс-президент Грузии нуждался в срочной перевозке в многопрофильный госпиталь.
В каких условиях будет находиться Саакашвили
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила журналистам, что госпиталь "полностью оборудован материально-технической базой, которая необходима пациенту".
Для Саакашвили оборудована особая палата, где лечение будет проходить под интенсивным наблюдением,
– заявила Тикарадзе.
По непроверенной информации СМИ, на окнах палаты политика уже установили решетку.
Кадры из палаты, где планируют лечить Михеила Саакашвили: смотрите видео
Ранее Михеил Саакашвили потерял сознание в тюрьме просто после встречи с адвокатами. Политика вынесли из комнаты для свиданий на носилках. Группа медиков, действующая при омбудсмене Грузии, сообщила, что состояние заключенного политика – критическое.
Голодовка Саакашвили: главное
- Бывший президент Грузии объявил голодовку в знак протеста против его заключения. Он голодает с 1 октября. Состояние политика постепенно ухудшалось, однако он отказывался от перевода в тюремную больницу.
- 8 ноября его таки госпитализировали на вертолете. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что при транспортировке политика избили.