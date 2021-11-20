Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели в госпиталь, – врач

Заключенный политик Михеил Саакашвили все же прекратил голодовку, которая длилась больше полутора месяцев. Произошло это после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.

Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе. По его словам, Саакашвили прекратил голодовку 20 ноября.

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Произошло это, по словам Кипшидзе, сразу после того, как заключенного политика перевели в военный госпиталь в Гори.

Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, Его поместили в палату интенсивной терапии,

– сказал врач.

Заметим, что состояние здоровья заключенного Михеила Саакашвили ухудшилось после нескольких недель голодовки. Экс-президент Грузии нуждался в срочной перевозке в многопрофильный госпиталь.

В каких условиях будет находиться Саакашвили

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила журналистам, что госпиталь "полностью оборудован материально-технической базой, которая необходима пациенту".

Для Саакашвили оборудована особая палата, где лечение будет проходить под интенсивным наблюдением,

– заявила Тикарадзе.

По непроверенной информации СМИ, на окнах палаты политика уже установили решетку.

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Ранее Михеил Саакашвили потерял сознание в тюрьме просто после встречи с адвокатами. Политика вынесли из комнаты для свиданий на носилках. Группа медиков, действующая при омбудсмене Грузии, сообщила, что состояние заключенного политика – критическое.

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