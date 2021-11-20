Саакашвілі припинив голодування після того, як його перевели до госпіталю, – лікар

Ув'язнений політик Міхеіл Саакашвілі таки припинив голодування, яке тривало понад півтора місяця. Сталося це після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі.

Про це повідомив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе. За його словами, Саакашвілі припинив голодування 20 листопада.

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Сталося це, за словами Кіпшидзе, одразу після того, як ув'язненого політика перевели до військового шпиталю в Горі.

Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії,

– сказав лікар.

Зауважимо, що стан здоров'я ув'язненого Міхеіла Саакашвілі погіршився після декількох тижнів голодування. Експрезидент Грузії потребував термінового перевезення до багатопрофільного госпіталю.

В яких умовах перебуватиме Саакашвілі

Глава МОЗ Грузії Катерина Тікарадзе заявила журналістам, що госпіталь "повністю обладнаний матеріально-технічною базою, яка необхідна пацієнту".

Для Саакашвілі обладнана особлива палата, де лікування проходитиме під інтенсивним наглядом,

– заявила Тікарадзе.

За неперевіреною інформацією ЗМІ, на вікнах палати політика вже встановили ґрати.

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Раніше Міхеіл Саакашвілі знепритомнів у в'язниці просто після зустрічі з адвокатами. Експрезидента Грузії винесли з кімнати для побачень на ношах. Група медиків, що діє при омбудсменові Грузії, повідомила, що стан ув'язненого політика – критичний.

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