Саакашвили таки согласился на лечение, – адвокат
Источник:"Эхо Кавказа"
Михеил Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами. Адвокат политика пояснил, что это случилось после того, как им разрешили пообщаться с политиком в форме, что "делает невозможным запись разговора".
Соответствующая беседа состоялась между защитником Дито Садзаглишвили и третьим президентом Грузии в Руставской тюрьме. Об этом адвокат рассказал 28 октября.
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Саакашвили согласился лечиться, – адвокат
Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего он прекратил крайнюю форму протеста – отказ от лечения, проведение анализов, тестов и тому подобное,
– заявил адвокат политика.
Он объяснил:
- "нам предоставили возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить запись разговора между нами Службой госбезопасности;
- из-за этого Михаил Саакашвили перестал усиливать свой протест – отказ от лечения, проведение анализов, мониторинга показателей и тому подобное".
Дито Садзаглишвили пояснил, что политик подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками, в частности членами консилиума.
Коротко о заключении и состоянии Саакашвили
- В конце сентября 2021 года Михеил Саакашвили незаконно пересек границу и попал на территорию Грузии. 1 октября его арестовали из-за открытых против него уголовных дел. Сам политик называет их политическими и не признает своей вины.
- В день заключения он объявил голодовку. После этого состояние его здоровья значительно ухудшилось, но голодовку он не прекращал. Кроме того, отказывался от анализов и процедур, которые бы облегчили этот процесс.
- Недавно Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому. Он отметил, что надеется "в ближайшее время вернуться в Украину. Городской голова отметил, что "украинская власть не имеет права отмалчиваться".
- Четвертый грузинский президент Георгий Маргвелашвили убежден, если Саакашвили умрет в тюрьме – это станет катастрофой для государства. По его мнению, ситуация вокруг политика является проблемой для всей страны.