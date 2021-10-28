Саакашвілі таки погодився на лікування, – адвокат
Джерело:"Ехо Кавказу"
Міхеіл Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями. Адвокат політика пояснив, що це трапилось після того, як їм дозволили поспілкуватись з політиком у формі, що "унеможливлює запис розмови".
Відповідна бесіда відбулась між захисником Діто Садзаглішвілі та третім президентом Грузії в руставській в'язниці. Про це адвокат розповів 28 жовтня.
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Саакашвілі погодився лікуватись, – адвокат
Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунуті, через що він припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо,
– заявив адвокат політика.
Він пояснив:
- "нам надали можливість поспілкуватися в такій формі, щоб унеможливити запис розмови між нами Службою держбезпеки;
- через це Михайло Саакашвілі перестав посилювати свій протест – відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо".
Діто Садзаглішвілі пояснив, що політик підтвердив свою повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і продовжить співпрацю з медиками, зокрема членами консиліуму.
Коротко про ув'язнення та стан Саакашвілі
- Наприкінці вересня 2021 року Міхеіл Сваакашвілі незаконно перетнув кордон та потрапив на територію Грузії. 1 жовтня його арештували через відкриті проти нього кримінальні справи. Сам політик називає їх політичними та не визнає своєї провини.
- У день ув'язнення він оголосив голодування. Після цього стан його здоров'я значно погіршився, але голодування він не припиняв. Натомість відмовлявся від аналізів та процедур, які б полегшили цей процес.
- Нещодавно Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому. Він зазначив, що сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну. Міський голова наголосив, що "українська влада не має права відмовчатися".
- Четвертий грузинський президент Георгій Маргвелашвілі переконаний, якщо Саакашвілі помре у в'язниці – це стане катастрофою для держави. На його думку, ситуація навколо політика є проблемою для всієї країни.